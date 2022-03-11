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- Washington'da Rus Büyükelçiliği önüne tabela : 'Devlet Başkanı Zelensky Yolu'
Washington'da Rus Büyükelçiliği önüne tabela : 'Devlet Başkanı Zelensky Yolu'
ABD'nin başkenti Washington'daki Rusya Büyükelçiliği binasının önündeki alana, 'Devlet Başkanı Zelensky Yolu' tabelası yerleştirildi.
- AA
- 11.03.2022 - 02:37
- Güncelleme : 11.03.2022 - 02:41
Rusya'nın Ukrayna işgali sebebiyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların yanı sıra, garip protestolarda dikkati çekiyor.
İşte o protestolardan biri de Washington'daki Rusya Büyükelçiliği önündeki yolda gerçekleşti.
Washington'da Rus Büyükelçiliği önüne tabela : 'Devlet Başkanı Zelensky Yolu' - Video
"DEVLET BAŞKANI ZELENSKY YOLU" TABELASI
Büyükelçilik binasının önündeki alana 'Devlet Başkanı Zelensky Yolu' adında bir tabela yerleştirildi.