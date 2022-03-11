ABD'nin başkenti Washington'daki Rusya Büyükelçiliği binasının önündeki alana, 'Devlet Başkanı Zelensky Yolu' tabelası yerleştirildi.

Rusya'nın Ukrayna işgali sebebiyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların yanı sıra, garip protestolarda dikkati çekiyor.

İşte o protestolardan biri de Washington'daki Rusya Büyükelçiliği önündeki yolda gerçekleşti.

Washington'da Rus Büyükelçiliği önüne tabela : 'Devlet Başkanı Zelensky Yolu' - Video

"DEVLET BAŞKANI ZELENSKY YOLU" TABELASI

Büyükelçilik binasının önündeki alana 'Devlet Başkanı Zelensky Yolu' adında bir tabela yerleştirildi.



