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    Washington'da Rus Büyükelçiliği önüne tabela : 'Devlet Başkanı Zelensky Yolu'

    ABD'nin başkenti Washington'daki Rusya Büyükelçiliği binasının önündeki alana, 'Devlet Başkanı Zelensky Yolu' tabelası yerleştirildi.
    • AA
    • 11.03.2022 - 02:37
    • Güncelleme : 11.03.2022 - 02:41
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    Washington'da Rus Büyükelçiliği önüne tabela : 'Devlet Başkanı Zelensky Yolu'

    Rusya'nın Ukrayna işgali sebebiyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların yanı sıra, garip protestolarda dikkati çekiyor.

    İşte o protestolardan biri de Washington'daki Rusya Büyükelçiliği önündeki yolda gerçekleşti.

    Washington'da Rus Büyükelçiliği önüne tabela : 'Devlet Başkanı Zelensky Yolu' - Video

    "DEVLET BAŞKANI ZELENSKY YOLU" TABELASI

    Büyükelçilik binasının önündeki alana 'Devlet Başkanı Zelensky Yolu' adında bir tabela yerleştirildi.

    Washington da Rus Büyükelçiliği önüne tabela : Devlet Başkanı Zelensky Yolu #1

    Washington da Rus Büyükelçiliği önüne tabela : Devlet Başkanı Zelensky Yolu #2

    Washington da Rus Büyükelçiliği önüne tabela : Devlet Başkanı Zelensky Yolu #3

    Washington da Rus Büyükelçiliği önüne tabela : Devlet Başkanı Zelensky Yolu #4

    Washington da Rus Büyükelçiliği önüne tabela : Devlet Başkanı Zelensky Yolu #5


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