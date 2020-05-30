Siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonucu, Washington DC'de de düzenlenen protestoda, göstericilerle polis arasında arbede çıktı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için protestolar devam ediyor...

Floyd için birçok kentte düzenlenen protestolar başkent Washington DC'ye de sıçrarken, kentin işlek caddelerinden "U Street" üzerinden Beyaz Saray'a yürümek isteyen göstericilere polis Beyaz Saray yakınlarında engel olmak istedi.

Polis, "Adalet yoksa huzur yok" sloganları atan yüzlerce göstericinin, Beyaz Saray'ın önündeki "La Fayette" parkındaki demir parmaklıklara yaklaşmasına izin vermeyince arbede yaşandı.

AMERİKAN BAYRAKLARI ATEŞE VERİLDİ

Göstericilerden bazıları ellerindeki Amerikan bayraklarını ateşe verirken, Başkanı korumakla görevli Amerikan Gizli Servisi takviye kuvvet talebinde bulundu.

Giderek kalabalıklaşan grup, "Floyd İçin Adalet", "Adalet Hemen Şimdi" "Siyahilerin Hayatı Önemli", "Nefes Alamıyorum", "Siyahi Oy Verenler Önemli", "Polisler Siyahileri Öldürmeyi Durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

Washington'daki Floyd protestosunda arbede

MİNNEAPOLİS'TE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Öte yandan, Minneapolis'teki gösterilerin 3'ncü gecesinde bir polis merkezi ateşe verilmiş ve bazı iş yerleri yağmalanmıştı. Protestolar sonucu harabeye dönen şehirde valilik sokağa çıkma yasağı ilan etti.