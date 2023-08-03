Wikipedia kurucusu itiraf etti: ABD istihbaratı tarafından kullanılıyor Wikipedia'nın kurucusu Larry Sanger, internet ansiklopedisinin ABD istihbarat kurumları tarafından 'bilgi savaşı' yürütmek amacıyla aktif bir şekilde kullanıldığını söyledi.

ensonhaber.com

Wikipedia hayatın her alanına dair bilgilerin kullanıcılar tarafından kaynak belirtilerek derlenmesi ve yayınlanmasına olanak sağlayan bir uygulama.

Ancak Wikipedia ile ilgili güvenlik sorunları ve gizli servislerin kullanımına açık olması büyük bir tehlike oluşturabiliyor.

Bu konuyla ilgili internet ansiklopedisinin kurucusu Larry Sanger'dan itiraf geldi.

"CIA ve FBI kontrolünde"

Gazeteci Glenn Greenwald'ın kanalı 'System Update' podcastine konuk olan Larry Sanger, Wikipedia'nın CIA ve FBI tarafından kontrol altında olduğunu belirtti.

"Elimizde kanıtlar var"

Sanger, "2008 gibi yakın bir zamanda, CIA ve FBI bilgisayarlarının Wikipedia'daki metinlerde düzenlemeler yapmak için kullanıldığına dair kanıtlarımız var." diye konuştu.

İnternet ansiklopedisinin diğer bir ortağı Griffith, Wikipedia makalelerini düzenlemek için WikiScanner adlı bir program geliştirdiğini ve bu programın CIA ve FBI tarafından aktif bir şekilde kullanıldığını duyurmuştu.

Makaleleri kendi isteklerine göre düzenlediler

CIA'nın Wikipedia'yı Irak Savaşı'nda zaiyat sayılarını ve Küba'daki Guantanamo Körfezi'ndeki ABD hapishanesinin uydu görüntülerini çıkarmak, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Çin'in nükleer programı ve Arjantin donanması hakkındaki girişler de dahil olmak üzere yüzlerce makaleyi düzenlemek için kullandığı belirtildi.

"İstihbarat ve bilgi savaşının büyük bir kısmı Wikipedia üzerinden yürütülüyor"

Sanger, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

İstihbarat teşkilatları en etkili insanlara, zaten çoğunlukla aynı çizgide oldukları gündemlerini zorlamaları için para ödüyorlar ya da istihbarat topluluğu içinde kendi yeteneklerini geliştirip Wikipedia oyununu öğreniyorlar ve sonra ne yapacaklarını kendi insanlarıyla söylemek istiyorlar. İstihbarat ve bilgi savaşının büyük bir kısmı Wikipedia gibi web sitelerinde çevrimiçi olarak yürütülüyor.

Türkiye'de Wikipedia'ya getirilen erişim yasağı

Wikipedia, Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan makaleler nedeniyle 29 Nisan 2017'de erişime kapatılmıştı.

Erişim engelinin kaldırılmasına yönelik bireysel başvuruları 26 Aralık 2019 tarihinde görüşen Anayasa Mahkemesi, bu engelin "ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna" karar verdi.

Bu gelişmenin ardından Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda hüküm verdi.

BTK de yerel mahkemenin kararı sonrasında internet servis sağlayıcılarına durumu bildirdi ve Wikipedia'nın erişim engeli kaldırıldı.