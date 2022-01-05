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    William Shakespeare'in tablosu aile büyüğü sanıldı

    Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programında bir gelinin, William Shakespeare'i tanımayıp "Aile büyüğünüz mü?" diye sorması sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2022 - 15:39
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 16:16
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    William Shakespeare'in tablosu aile büyüğü sanıldı

    Hafta içi her gün Show TV'de yayınlanan Gelin Evi'ne bugün, Shakespeare sorusu damga vurdu.

    Yarışmanın 766. bölümünde Kübra Hanım'ın evine misafirliğe gidildi. Odadaki eşyalar yarışmacılar tarafından incelendi.

    "FOTOĞRAFTAKİ AİLE BÜYÜĞÜNÜZ MÜ?"

    Yarışmacılardan Sevcan Hanım, Shakespeare'in fotoğrafı için "Bu fotoğraftaki aile büyüğünüz mü?" diye sordu.

    "SHAKESPEARE HAYRANIYIM"

    Kübra Hanım ise, "Shakespeare hayranıyım, bu yüzden fotoğrafını odaya koydum." diye cevap verdi.

    William Shakespeare'in tablosu aile büyüğü sanıldı VİDEO

    William Shakespeare in tablosu aile büyüğü sanıldı #1

    William Shakespeare in tablosu aile büyüğü sanıldı #2


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