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William Shakespeare'in tablosu aile büyüğü sanıldı

William Shakespeare'in tablosu aile büyüğü sanıldı

Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi programında bir gelinin, William Shakespeare'i tanımayıp "Aile büyüğünüz mü?" diye sorması sosyal medyada gündem oldu.