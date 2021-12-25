Windsor Kalesi'ne izinsiz giren silahlı kişi yakalandı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in, Noel’i geçirmek için gittiği Windsor Kalesi’ne ait araziye izinsiz giren silahlı şahıs tutuklandı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, bu yıl Noel’i geçirmek için Windsor Kalesi'ne gitti.

Windsor Kalesi'ne ait araziye bir kişinin izinsiz şekilde girdiği bildirildi.

BİNALARA GİREMEDİ

Polis, zanlının yasak bölgeye izinsiz girmek ve üzerinde saldırı silahı bulundurmaktan tutuklandığını ifade ederek, şahsın herhangi bir binaya girmediğini ve kraliyet ailesi üyelerinin olay hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.

''HALK İÇİN TEHLİKE OLDUĞUNU SANMIYORUZ''

Thames Valley polisi Rebecca Mears olayla ilgili, “Metropolitan polisinden meslektaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Güvenlik sistemlerinin adamın araziye girmesi ile aktiflendiğini ve herhangi bir binaya girmediğini doğrulayabiliriz. Halk için bir tehlike olduğuna inanmıyoruz" ifadelerine yer verdi.

ZANLI 19 YAŞINDA

19 yaşındaki zanlının Southamptonlı olduğu ve yerel saatle 08.30’da kaleye ait araziye izinsiz şekilde girdiği öğrenildi.