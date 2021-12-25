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    Windsor Kalesi'ne izinsiz giren silahlı kişi yakalandı

    İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in, Noel’i geçirmek için gittiği Windsor Kalesi’ne ait araziye izinsiz giren silahlı şahıs tutuklandı.
    • İHA
    • 25.12.2021 - 22:29
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    Windsor Kalesi'ne izinsiz giren silahlı kişi yakalandı

    İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, bu yıl Noel’i geçirmek için Windsor Kalesi'ne gitti.

    Windsor Kalesi'ne ait araziye bir kişinin izinsiz şekilde girdiği bildirildi.

    BİNALARA GİREMEDİ

    Polis, zanlının yasak bölgeye izinsiz girmek ve üzerinde saldırı silahı bulundurmaktan tutuklandığını ifade ederek, şahsın herhangi bir binaya girmediğini ve kraliyet ailesi üyelerinin olay hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.

    Windsor Kalesi ne izinsiz giren silahlı kişi yakalandı #1

    ''HALK İÇİN TEHLİKE OLDUĞUNU SANMIYORUZ''

    Thames Valley polisi Rebecca Mears olayla ilgili, “Metropolitan polisinden meslektaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Güvenlik sistemlerinin adamın araziye girmesi ile aktiflendiğini ve herhangi bir binaya girmediğini doğrulayabiliriz. Halk için bir tehlike olduğuna inanmıyoruz" ifadelerine yer verdi.

    Windsor Kalesi ne izinsiz giren silahlı kişi yakalandı #2

    ZANLI 19 YAŞINDA

    19 yaşındaki zanlının Southamptonlı olduğu ve yerel saatle 08.30’da kaleye ait araziye izinsiz şekilde girdiği öğrenildi.

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