Winston Churchill'ın ayakkabısı 40 bin sterline satıldı

Eski Birleşik Krallık Başbakanı Winston Churchill’ın 1950'li yıllarda giydiği kadife ayakkabısı açık artırmada 40 bin sterline yaklaşık 420 bin TL’ye alıcı buldu.

1965 yılında 91 yaşındayken hayatını kaybeden eski Birleşik Krallık Başbakanı Winston Churchill’ın işlemeli, kadife ayakkabısının 10 bin ile 15 bin sterline satılması bekleniyordu.

Ancak alıcı, ayakkabılara beklentinin çok üzerinde bir fiyat biçerek 39 bin sterlin 40 cent (yaklaşık 420 bin TL) ödedi.

Ayakkabılara talip olan İngiliz koleksiyoncunun adı açıklanmadı.

“HALA SAYGI GÖRÜYOR”

Churchill'a ait 21 santimlik bardağın da 7 bin ile 10 bin sterline satılması beklenirken, bardak 18 bin 300 sterline satıldı.

Açık artırmanın yapıldığı West Sussex’teki Bellmans Müzayede Evi’nden Julian Dineen, “Çok heyecanlı bir müzayede oldu. Sir Winston Churchill hala dünyanın her yerinde saygı görüyor ve tüm dünyada hem medyanın hem de alıcıların ilgisini çekiyor.” diye konuştu.

ÖNCEKİ SAHİBİ 1998 YILINDA ALMIŞTI

Ayakkabı ve bardağın önceki sahibi, eşyaları 1998 yılında almıştı ve o dönemde, bu özel eşyaların kendisinden başkasına gitmesine çok üzüleceğini söylemişti.