WSJ: Emmanuel Macron, camiler üzerindeki kontrolü sıkılaştırdı

Paris yönetimi, ülkedeki Müslümanlara karşı baskı politikasını gün geçtikçe genişletiyor.

Fransa, "siyasal İslam" ve "İslamcı ayrılıkçılıkla" mücadele kisvesi altında ülkedeki Müslümanlar üzerindeki baskıyı artırmaya çalışıyor.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in geçtiğimiz 11 Şubat'ta katıldığı bir televizyon programında aşırı sağcı Marine Le Pen'i yeteri kadar İslam karşıtı olmamakla suçlaması, Paris yönetiminin İslam'ı ve Müslümanları "sorun" olarak gördüğünü bir kez daha gözler önüne sermişti.

MACRON'UN CAMİLER ÜZERİNDEKİ BASKISI

Popülaritesi oldukça düşen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2022'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Müslüman karşıtı bir tavır takınarak sağ ve aşırı sağ seçmenin oylarını almaya çalışırken, Wall Street Journal gazetesi Fransa'daki durumu aktardı.

Haberde, Macron'un camilerin ülkenin laik değerlerini onaylamasını talep ettiği, herhangi bir üyenin şiddeti veya nefreti kışkırtması durumunda ibadethaneleri kapatma yetkisi istediği kaydedildi.

FRANSIZ SEKÜLERİZMİ İÇİN MÜCADELE

Macron'un "İslami oluşumları Fransız sekülerizminin kalıbına sokmak için bir savaşta olduğu" belirtilirken, son aylarda Fransa'daki bir caminin "geçici" olarak kapatıldığı kaydedildi.

Hükümetin bu tür eylemlerinin, Fransa genelinde camilerin ve diğer dini kuruluşların bağımsızlığını "dizginlemek" için gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

TEPKİ ÇEKEN TASARI

Emmanuel Macron'un, "İslami ayrılıkçılıkla mücadele" gerekçesiyle "Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren prensipler" adlı tepkilerin odağına oturan tasarıyı Parlamento'ya sunduğu anımsatıldı.

Tasarının, üyelerinden herhangi birinin şiddeti veya nefreti kışkırttığının tespit edilmesi halinde ilgili ibadethaneyi mahkeme kararı olmaksızın kalıcı olarak kapatma ve dini kuruluşları feshetme yetkisi vereceği ifade edildi.

Tasarı, önümüzdeki hafta Ulusal Meclis'te görüşülecek. Macron'un çoğunluğunun yasayı yıl sonuna kadar geçirmesinin beklendiği aktarıldı.

HÜKÜMETE AŞIRI YETKİ VERİLİYOR

Fransa'daki dini liderler, hükümetin baskısının, 1905'teki laiklik yasası kapsamında oluşturulan din-devlet ayrımını aştığını söylüyor.

Paris Büyük Camii yetkilisi Chems-Eddine Hafiz, Fransız hükümetine çok fazla yetki verildiğini belirtiyor.