WSJ: Türkiye - Rusya ilişkileri, Batı'yı endişelendiriyor

ABD merkezli gazete, Batılı ülkelerin, iki ülke arasında artan ekonomik bağlar nedeniyle kaygılı olduğunu aktardı.

Ankara, Ukrayna savaşında izlediği dengeli politikasını sürdürüyor.

Kiev ile Moskova arasında ateşkesin sağlanması konusunda arabuluculuk rolü oynayan Türkiye, Karadeniz'deki limanlardan aylardır çıkarılamayan tahıl ürünleriyle ilgili sevkiyatın kilidini açtı.

Wall Street Journal gazetesi ise "Türkiye ile Rusya arasında derinleşen bağların, Batı'yı endişelendirdiğini" yazdı.

"ABD ve müttefikleri endişeli"

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere işaret edilerek, "ABD ve müttefikleri arasındaki endişeleri artırıyor." denildi.

24 Şubat'ta başlayan savaş nedeniyle Batılı ülkelerce yaptırıma uğrayan Moskova'nın, "uluslararası izolasyonunu hafifletmek için gün geçtikçe Türkiye'ye daha fazla yaklaştığı" görüşü paylaşıldı.

"Türkiye ile karşı karşıya gelmenin, Avrupa için maliyetleri var"

Haberde, "ABD ve AB ülkeleri, kapılarını Rusya'ya kapatınca Rusya da Türkiye'ye döndü. Türkiye ile karşı karşıya gelmenin, özellikle Avrupa için birçok maliyeti var." şeklindeki görüşler paylaşıldı.

Rus vatandaşlarının 2022'nin ilk altı ayında Türkiye'de 500 şirket açtığı, 2021'e kıyasla bu sayının iki katından fazla arttığı kaydedilerek, şöyle denildi:

"Kremlin ve Batı ile ilişkilerini dengeliyor"

"Erdoğan, Rusya ile ekonomik iş birliğini derinleştiriyor. Kremlin ve Batı ile ilişkilerini de dikkatli bir şekilde dengeliyor. Türkiye, Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat sattı.

Türkiye, Ukrayna'yı desteklemek için bu adımları attıktan sonra, barış görüşmelerine ev sahipliği yaptı ve giderek daha tarafsız bir tavır aldı. Türk cumhurbaşkanı ayrıca, Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden tahıl ihracatını yeniden başlatmak için bir anlaşmaya aracılık etti.

"ABD ile yapılan görüşmelerde elini güçlendirdi"



Türkiye'nin tahıl müzakerelerindeki yapıcı rolü ve Ukrayna'ya silah temini, yaptırımlara uyum ve diğer konularda ABD ile yapılan görüşmelerde elini güçlendirdi.

Rusya'nın, Türk ekonomisine hâlâ güveni var. Bunun nedeni Türkiye'nin Ukrayna savaşındaki konumudur. Türkiye'nin çok önemli bir rolü var."

