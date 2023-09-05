Yağmurla felakete dönüşen Burning Man festival alanında çıkışlar başladı Nevada eyaletinde her yıl gerçekleştirilen Burning Man müzik festivalinin düzenlendiği alanda şiddetli yağışlar sebebiyle binlerce kişi mahsur kaldı, bir kişinin yaşamını yitirdiği festival alanından çıkışlara izin verildi. Kararın ardından oluşan araç kuyrukları uzaydan görüntülendi.

ensonhaber.com

ABD'nin Nevada eyaletinde her yıl gerçekleştirilen Burning Man müzik festivali, bu yıl büyük bir fiyaskoya dönüştü...

Şiddetli yağışlar, festivalin düzenlendiği Black Rock Çölü'nün zeminini çamur birikintisine dönüştürdü, bu nedenle binlerce kişi mahsur kaldı.

Müzik ve eğlence için alanı dolduran binlerce kişi, büyük bir çamur çilesinin ortasında kaldı.

Yiyecek ve benzininizi muhafaza edin

Organizasyon yetkilileri, yaptıkları açıklamada, Black Road şehrine giriş ve çıkış noktalarındaki tüm yolların kapalı olduğunu ve uçuşların gerçekleştirilmediğini belirterek, katılımcılara oldukları yerde kalmaları, yiyecek, su ve benzinlerini muhafaza etmeleri ile sıcak yerlerde durmaları tavsiyesinde bulundu.

Yollar kapatıldı

Sosyal medyadaki videolarda insanların çamur içinde kaldığı, araçların zor hareket ettiği, etkinlik alanının çamur gölüne döndüğü görülüyor. Araçların zemini daha kötü hale getirmesi sebebiyle etkinliğe giriş ve çıkış yolları kapatıldı.

Çıkış yolunda devasa kuyruk

Ancak dünden itibaren yağışların hafiflemeye başlamasıyla festivale katılanların ayrılmasına izin verildi.

Günlerce yeterli su ve yiyecek bulamayan binlerce festivalci bu kararla yollara düştü.

Binlerce aracın oluşturduğu çıkış yolu konvoyu uzaydan görüntülendi.