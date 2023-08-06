Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistin köyünü bastı İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin yaşadığı bir köye baskın düzenledi.

AA

Batı Şeria'da onlarca Yahudi yerleşimci, İsrail askerleri korumasında, El Halil kentinin güney kesimindeki Mesafir Yatta bölgesine bağlı Et-Tevane köyünde Filistinlilere ait araçları kundakladı.

Yahudi yerleşimciler ve Filistinliler arasında arbede yaşandı

Olaya tepki gösteren Filistinlilere de saldıran Yahudi yerleşimciler ile köy sakinleri arasında arbede yaşandı.

İsrail askerleri, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale etti. Olayda bazı kişiler göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi atlattı.

19 yaşındaki Filistinli genç gözaltına alındı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin Et-Tevane'deki olaylar sırasında 19 yaşındaki bir Filistinci genci darp ederek gözaltına aldığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Batı Şeria'daki yerel kaynaklar tarafından, bir grup Yahudi yerleşimcinin de Ramallah kenti girişindeki kontrol noktasında toplandığı ve Filistinlilere ait araçlara taş atarak zarar verdiği aktarıldı.

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin baskınları

Ramallah'ın Turmus Aya beldesi girişinde ise İsrail askerlerinin bir araca ateş açtığı, olayda araçta maddi hasar meydana geldiği ifade edildi.

Batı Şeria, sene başından bu yana sık sık İsrail güçlerinin koruması altındaki Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına ve saldırılarına tanık oluyor.