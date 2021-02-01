Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'daki Filistinlilere ırkçı saldırı

Filistin'in Selfit'e bağlı Kifl Haris Beldesi'nde yaşayan Filistin halkı, Yahudi yerleşimciler tarafından ırkçı saldırılara uğradı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Selfit'e bağlı Kifl Haris Beldesi Belediye Başkanı İsam Ebu Yakub, bir grup Yahudi yerleşimcinin sabahın erken saatlerinde beldeye baskın düzenlediğini belirtti.

IRKÇI SALDIRILAR İLE FİLİSTİNLİLERİN MALLARINA ZARAR VERİLDİ

Ebu Yakub, Filistinlilere ait bazı evlerin duvarlarına İbranice ırkçı sloganlar yazan ve camlarını kıran Yahudi yerleşimcilerin, 15 araca da zarar verdiğini kaydetti.

Belde halkının İsrail askerleri korumasındaki Yahudi yerleşimcilere karşılık verdiğini ifade eden Ebu Yakub, çevredeki yerleşim birimlerinde yaşayan Yahudilerin zaman zaman beldeye bu tür saldırılarda bulunduğunu aktardı.

FİLİSTİN HALKI GÖÇE ZORLANIYOR

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve beldelerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

ULUSLARASI HUKUKA GÖRE YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMLERİ YASADIŞI

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 bin Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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