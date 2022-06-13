Yair Lapid, İstanbul'daki İsrail vatandaşlarını uyardı

Dışişleri Bakanı Lapid, "Halihazırda İstanbul'daysanız, bir an önce İsrail'e dönün" dedi.

İsrail hükümeti, İsraillilere yaptığı çağrıda, "İran tehdidi" nedeniyle Türkiye seyahatlerinin iptal edilmesini istedi.

Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İsrail ve Türkiye'nin geçen ay kentte İran kaynaklı terör saldırısını engellediğine dair haberlerin ardından yaptığı açıklamada, "İsraillilerin İstanbul'u ziyaret etmemesi gerektiğini" söyledi.

"Tatile giden İsraillileri hedef alıyorlar"

Jerusalem Post'un haberine göre, Lapid, "Bu terör saldırıları, tatile giden İsraillileri hedef alıyor. Kaçırmak veya öldürmek için kasıtlı olarak İsrail vatandaşlarını seçiyorlar. Herkesin başına gelebilir. Bu gerçek bir tehlike." diye konuştu.

"İstanbul'daysanız, bir an önce İsrail'e dönün"

"İsraillileri İstanbul'a uçmamaya, gerekmedikçe Türkiye'ye uçmamaya çağırıyoruz." diyen Lapid, "Halihazırda İstanbul'daysanız, bir an önce İsrail'e dönün. İstanbul'a uçak bileti aldıysanız iptal edin. Hiçbir tatil, hayatınıza değmez." ifadelerini kullandı.

Lapid, İsraillilere zarar vermeye çalışan İranlılara bir mesajı olduğunu söyleyerek, "İsrail'in uzun kolu, nerede olurlarsa olsunlar onlara ulaşacaktır." şeklinde konuştu.

Ankara'ya teşekkür etti

İsraill Bakan ayrıca, Türkiye hükümetine İsrail vatandaşlarını koruma çabalarından dolayı teşekkür etti.

Yair Lapid, turizm sezonu için seyahat uyarısının yakında kaldırılmasını umduğunu da sözlerine ekledi.