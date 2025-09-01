Yalnızca birkaç ülkede yetiyor! Dünyanın en pahalı kumaşı oluyor, metresi 79 bin TL’den satılıyor

Tekstil dünyasında çok bilinen kumaşlarının yanı sıra bir de nadirlikleri ile öne çıkan kumaşlar yer alır.

Pek çok kişinin kumaş denildiğinde aklına gelen ipek, pamuk ya da yün gelirken bu kumaş türü kimsenin aklına gelmiyor.

Hem üretim süreciyle hem de değeriyle lüksün sembolü olarak kabul edilen Lotus ipeği eşsiz yapısıyla dünyanın en pahalı kumaş türleri arasında zirvede yer alıyor.

Yalnızca estetik açıdan değil aynı zamanda üretimi aşamasındaki emek nedeniyle de tekstil dünyasının en değerli ürünleri arasında boy gösteriyor.

METRESİ 79 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Nilüfer (Lotus) çiçeğinin saplarından elde edilen bu özel kumaş türü bin bir emekle üretilirken metre fiyatıyla da emeklerin karşılığını veren nadir kumaş türleri arasında yer alır.

Lotus ipeği, metrekare bazında değerlendirildiğinde dünyadaki en pahalı kumaşlardan biri olarak kabul ediliyor. 1 metre lotus ipeği kumaşın fiyatı yaklaşık 150 ila 2000 dolar arasında değişiyor.

Özel tasarımlar veya sınırlı üretimler söz konusu olduğunda fiyatlar daha da yükselebilen lotus iperği yalnızca Myanmar, Vietnam ve Kamboçya gibi ülkelerde üretilir.