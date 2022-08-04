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    Yaptırımlar nedeniyle Rusya’ya gaz türbini teslimatı yapılamıyor

    Rus devlet enerji şirketi Gazprom, tarafından yapılan açıklamada, "Kanada, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin yaptırımları nedeniyle türbin motoru teslimatı imkansız halde." ifadeleri kullanıldı.
    • 04.08.2022 - 01:10
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    Yaptırımlar nedeniyle Rusya’ya gaz türbini teslimatı yapılamıyor

    Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları devam ederken, Rus devlet enerji şirketi Gazprom, 27 Temmuz’da Avrupa'ya gaz akışının sağlandığı Kuzey Akım 1 boru hattında bakım çalışmaları başlatmıştı.

    Gazprom tarafından yapılan açıklamada, gaz krizinin artarak devam edeceği sinyali verildi.

    "Türbin motorunun Portovaya'ya teslimatı imkansız"

    Kuzey Akım 1 boru hattının Portovaya kompresör istasyonundaki bir gaz türbinin bakım için Kanada'ya gönderildiğini ancak teslim alınamadığını aktaran Gazprom, "Kanada, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin yaptırımları ile Siemens şirketinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle türbin motorunun Portovaya'ya teslimatı imkansız" denildi.

    İHA'nın haberine göre Gazprom, 27 Temmuz'da Kuzey Akım 1 boru hattının Portovaya kompresör istasyonunda bakım çalışması başlatmış, boru hattından Avrupa'ya gaz akışı yüzde 20 seviyelerine kadar gerilemişti.

    Yaptırımlar nedeniyle teslim edilemedi

    Bakım için Kanada'da bulunan türbin Rusya'nın taleplerine rağmen "yaptırımlar" gerekçesiyle teslim edilmemişti. Gazprom, türbinin hala teslim edilmemesi nedeniyle Portovaya'da şu an 1 türbin motorunun çalıştığını açıklamıştı.

    Yaptırımlar nedeniyle Rusya’ya gaz türbini teslimatı yapılamıyor #1


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