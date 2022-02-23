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    Yaptırımların hedefindeki 3 Rus isim

    Yaptırımların hedefindeki 3 Rus isim

    Batılı ülkeler yeni yaptırımlarıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bazı isimler ve Rus bankalarını hedef alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 22:19
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    Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ı tanımasının ardından Batılı ülkeler art arda yaptırım kararlarını açıkladı.

    Açıklanan yaptırımlarla bazı Rus bankalarının uluslararası piyasalardaki faaliyetleri kısıtlanırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen bazı Rus oligarklar da hedef alındı.

    3 RUS İSİM HEDEF ALINDI

    İngiltere ise Rus oligarklar Gennadi Timçenko, Boris Rotenberg ve Igor Rotenberg'ı direkt olarak hedef aldı.

    MAL VARLIKLARI DONDURUDULDU

    IS Bank, General Bank, Promsvyazbank ve Karadeniz Bankası İngiltere'nin yaptırım listesine girerken, Rus milyarderler Gennadi Timçenko, Boris Rotenberg ve Igor Rotenberg'in de ülkedeki mal varlıkları donduruldu.

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, haklarında yaptırım kararı alınan Ruslar ile ilgili Salı günü yaptığı açıklamada, "Çok zengin bireyler" dedi. Ancak, İngiliz milletvekilleri Boris Johnson'ın yeterince ileri gitmediğini söyledi.

    İşte İngiltere'nin yaptırımlarının hedefine aldığı o 3 Rus isim;

    1- GENNADİ TİMÇENKO

    69 yaşındaki Gennadi Timçenko, enerji, ulaşım ve inşaat işleriyle ilgilenen Rusya merkezli bir yatırım firması olan Volga Group'un başında bulunuyor.

    Ayrıca, Rusya’nın halka açık doğalgaz üreticisi Novatek ve kimyasal üreticisi Sibur'daki büyük hisseleri bulunuyor. Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesi üzerine ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmamak için petrol ticaret şirketi Gunvor Group'taki hissesini satmıştı.

    Yaptırımların hedefindeki 3 Rus isim #1

    SOVYET SUBAYIN OĞLU, PUTİN'İN ARKADAŞI

    Bir Sovyet subayının oğlu olan Timçenko, 1990'ların başında St. Petersburg'da Vladimir Putin ile tanıştı ve arkadaş oldu.

    Putin, aynı zamanda Timçenko'nun kurucu ortağı olduğu bir judo kulübünün başkanı oldu. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Timçenko'nun net değeri ise yaklaşık 16 milyar dolar.

    Yaptırımların hedefindeki 3 Rus isim #2

    2- BORIS ROTENBERG

    65 yaşındaki Rotenberg, ağabeyi Arkady Roenberg ile birlikte Stroygazmontazh doğalgaz boru hattı inşaat firması kurdu ve devlet kontrolündeki Gazprom’u dünyanın en büyük şirketlerinden biri haline getirdi.

    2014 yılında, her iki kardeşi de Rusya'nın Kırım'ı işgali nedeniyle ABD yaptırımlarına maruz kaldığında hissesini ağabeyi Arkady'ye sattı. Boris Rotenberg’in Ayrıca, yaptırım uygulanan SMP Bank'ta da hissesi bulunuyor.

    Yaptırımların hedefindeki 3 Rus isim #3

    Bunların yanı sıra, Rotenberg ve ortağı olduğu SGM, ülkedeki en büyük doğalgaz şirketi Gazprom'la yakın ilişkilerinin yanı sıra Soçi Kış Olimpiyatları için açılan 5 milyar euroluk 20 inşaat projesinin ihalesini de üstlendi.

    Ayrıca Formula 1 gibi uluslararası otomobil yarışlarının sponsorluğunua da yaptı. Bloomberg'in servet endeksine göre Boris Rotenberg'in net serveti yaklaşık 1 milyar dolar, ağabeyi Arkady ise net serveti 2,1 milyar dolar.

    Yaptırımların hedefindeki 3 Rus isim #4

    3- IGOR ROTENBERG

    Arkady Rotenberg’in en büyük oğlu 48 yaşındaki Igor, sondaj şirketi Gazprom Bureniye ve otoyol geçiş sistemi operatörü Platon'da hisseye sahip.

    6 Nisan 2018'de ABD yaptırımları listesine alınan Rotenberg, 2000'li yıllarda devlet kademelerinde de görev aldı.

    Diğer taraftan, yaptırımların hedefinde olan SGM ve ortakları, 2008'de Arkady Rotenberg tarafından Rus petrol ve gaz devi Gazprom'un kontrolündeki beş şirketi satın aldıktan sonra kuruldu.

    Petrol ve gaz taşıma sistemlerine altyapı sağlayan şirketin yıllık 276 milyar dolar geliriyle ülkenin en büyük şirketleri arasında yer alıyor.

    Yaptırımların hedefindeki 3 Rus isim #5

     

     


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