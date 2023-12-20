Yaralı askerler İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmeyi reddetti İsrailli bazı yaralı askerler, Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmeye katılmayı reddetti.

AA & Ensonhaber

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya olan tepkiler her geçen gün büyüyor.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki kara harekatında yaralanan askerlerle görüşmek üzere Tel Aviv yakınındaki Sheba Sağlık Merkezi'nin rehabilitasyon bölümünü ziyarete geldi.

Görüşmek istemediler

Yaralılardan bazıları Netanyahu ile görüşmeyi reddetti.

Bunun üzerine ordu temsilcileri ve başbakanlık yetkilileri, Netanyahu ile görüşmeyi kabul eden yaralıları bölümün ayrı ve izole bir yerinde topladı.

Bu arada Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada da Netanyahu'nun Sheba Sağlık Merkezi'ni ziyaret ederek 7 Ekim'de yaralanan siviller ve Gazze'deki çatışmalarda yaralanan askerlerle görüştüğü ifade edildi.