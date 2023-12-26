Yaralı Filistinli, hayatını kaybeden babasına sedyede veda etti İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda yaralanan ve ailesini kaybeden bir Filistinli, yatırıldığı sedyede öldürülen babasıyla vedalaştı.

İHA

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi bombalıyor.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli Şadi Ebu Hamida, saldırıda annesini, babasını, kardeşlerini, eşi ve çocuklarını kaybetti.

Deir El Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi’ne kaldırılan Hamida, sedyede yatarken kefene sarılı şekilde yanına getirilen babasıyla vedalaştı.

"Seni şehit olarak seçen Allah'a hamdolsun"

Hamida, babasına "Bu bir kayıp değil babacığım. Seni şehit olarak seçen Allah'a hamdolsun." sözleriyle veda etti.

Ailesinden birçok kişiyi kaybettiğini söyleyen Hamida, tüm ailesinden yalnızca 2 kişinin hayatta kaldığını ifade etti.

Mülteci kampına saldırdılar

İsrail’in binlerce Filistinlinin sığındığı Maghazi Mülteci Kampı’na 2 gün boyunca düzenlediği saldırılarda 68 kişi hayatını kaybetti.

Kampta saldırıların ardından başlatılan enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bin 674’e, yaralı sayısının ise 54 bin 536’ya yükseldiği belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)