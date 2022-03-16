Yardım tırlarını gören Ukraynalılar, Türk bayrağına sarıldı

Savaşın sürdüğü Ukrayna’daki vatandaşlar için gönderilen yardım tırlarını gören bazı Ukraynalılar Türk bayrağına sarıldı. O anları kameraya alan Faik Akyüz, gözyaşlarını tutamadı.

Rusya’nın Ukrayna topraklarında başlattığı askeri operasyon devam ederken, bölgedeki sivillerin de tahliyesi devam ediyor.

Kalan vatandaşlar için ise AFAD koordinasyonunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye mobil yardım tırı gönderildi.

Bölgeye ulaşan tır, savaş mağdurları siviller için sıcak yemek dağıtımına başladı. Bazı Ukraynalı vatandaşlar, Türk bayraklarına sarıldı. O anları kayda alan Faik Akyüz de gözyaşlarını tutamadı.

“BİR TEK TÜRKLER VAR HASTANEMİZ VAR GURUR DUYUYORUM”

Hem canlı yayın yapan hem de bölgedeki gelişmeleri aktaran Akyüz, şu ifadeleri kullandı:

“Gururumdan ağlıyorum. Var mı burada Türk'ten başka yardım gönderen? Hiç kimse yok. Bir tek Türkler var. Hastanemiz var. Gurur duyuyorum. Dünyanın en büyük ülkesinin yardımları bunlar. Başka hiçbir ülkenin yardımı yok. Şu an insanlara para için yardım yapılmaz. Türk bayrağından başka bayrak yok burada, sallanmıyor. İnsanların yüzü gülüyor. Ne büyük ülkenin insanlarıyız.”

Bölgeden gelen görüntüde, Ukraynalı vatandaşların Türkiye'den gönderilen mobil yardım tırlarından yemek aldıkları, yardım tırlarından faydalandıkları görüldü.

Türk yardım tırlarını görenler gözyaşlarını tutamadı ViDEO