Petrol
102.85
2.94%
Euro
16.20
0.68%
Dolar
14.74
0.28%
Altın
907.60
0.17%
Borsa
2079
0.00%
Bitcoin
583.125
1.06%
BTXN Coin
39.03
0.48%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Bulutlu 4 C

    Yardım tırlarını gören Ukraynalılar, Türk bayrağına sarıldı

    Savaşın sürdüğü Ukrayna’daki vatandaşlar için gönderilen yardım tırlarını gören bazı Ukraynalılar Türk bayrağına sarıldı. O anları kameraya alan Faik Akyüz, gözyaşlarını tutamadı.
    • İHA
    • 16.03.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 09:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yardım tırlarını gören Ukraynalılar, Türk bayrağına sarıldı

    Rusya’nın Ukrayna topraklarında başlattığı askeri operasyon devam ederken, bölgedeki sivillerin de tahliyesi devam ediyor.

    Kalan vatandaşlar için ise AFAD koordinasyonunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye mobil yardım tırı gönderildi.

    Bölgeye ulaşan tır, savaş mağdurları siviller için sıcak yemek dağıtımına başladı. Bazı Ukraynalı vatandaşlar, Türk bayraklarına sarıldı. O anları kayda alan Faik Akyüz de gözyaşlarını tutamadı.

    “BİR TEK TÜRKLER VAR HASTANEMİZ VAR GURUR DUYUYORUM”

    Hem canlı yayın yapan hem de bölgedeki gelişmeleri aktaran Akyüz, şu ifadeleri kullandı:

    “Gururumdan ağlıyorum. Var mı burada Türk'ten başka yardım gönderen? Hiç kimse yok. Bir tek Türkler var. Hastanemiz var. Gurur duyuyorum. Dünyanın en büyük ülkesinin yardımları bunlar. Başka hiçbir ülkenin yardımı yok. Şu an insanlara para için yardım yapılmaz. Türk bayrağından başka bayrak yok burada, sallanmıyor. İnsanların yüzü gülüyor. Ne büyük ülkenin insanlarıyız.”

    Bölgeden gelen görüntüde, Ukraynalı vatandaşların Türkiye'den gönderilen mobil yardım tırlarından yemek aldıkları, yardım tırlarından faydalandıkları görüldü.

    Türk yardım tırlarını görenler gözyaşlarını tutamadı ViDEO

    Yardım tırlarını gören Ukraynalılar, Türk bayrağına sarıldı #1

    Yardım tırlarını gören Ukraynalılar, Türk bayrağına sarıldı #2


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Avrupa borsaları pozitif ilerliyor
    Ekonomi

    Avrupa borsaları pozitif ilerliyor

    Gönül Dağı 56. bölüm 2. fragmanı: İcatlar alev alev yandı, amcaoğulları gözyaşlarına boğuldu...
    Medya

    Gönül Dağı 56. bölüm 2. fragmanı: İcatlar alev alev yandı, amcaoğulları gözyaşlarına boğuldu...

    Görüş Bildir