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    Yat NFT'sini alana gerçek bir yat verilecek

    Metaverse yat şirketi Cyber Yachts, dünyanın en pahalı NFT'sini duyurdu. NFT’ye sahip olan kişi gerçek bir yata da sahip olacak.
    • 22.04.2022 - 22:23
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    Yat NFT'sini alana gerçek bir yat verilecek

    Dünyanın ilk metaverse yat şirketi Cyber Yachts, dünyanın en pahalı NFT'si olarak 'Indah' isimli mega yatın NFT’sini satışa çıkartacağını duyurdu.

    NFT'nin değeri 400 milyon dolar

    NFT’nin fiyatı ise 400 milyon Dolar olarak belirlendi. NFT’ye ek olarak, dünyanın lüks yat gemi tasarımcılarından birisi olan Lukasz Opalinski tarafından inşa edilecek.

    Yat NFT sini alana gerçek bir yat verilecek #1

    NFT'yi alan gerçek bir yata sahip olacak

    İHA2nın haberine göre, aynı zamanda NFT’ye sahip olan kişi tasarıma dayalı, gerçek dünyada tamamen inşa edilmiş 120 metre uzunluğundaki mega yata da sahip olacak.

    NFT’yi almak isteyenler çeşitli kripto paralar sayesinde NFT’yi satın alabilecek.

    Yat NFT sini alana gerçek bir yat verilecek #2

    Yat NFT sini alana gerçek bir yat verilecek #3


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