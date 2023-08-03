Yeğenini 100 metre yarışına gönderen Somalili federasyon başkanı görevinden oldu Somali hükümeti, kilosu nedeniyle tepki çeken ve yarışı zorla bitiren yeğenini Çin'deki 100 metre yarışına gönderen Atletizm Federasyonu Başkanı'nın görevden alındığını duyurdu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Çin'in Çengdu kentinde düzenlenen FISU Dünya Üniversite Oyunları'nda 100 metre yarışında, Somali'yi temsil eden yarışmacı dünyanın gündemine oturdu.

Koşuya katılan 20 yaşındaki Nasra Abukar Ali'nin fazla kilolu ve hazırlıksız olması Somalilerin tepkisini çekmişti.

100 metreyi güçlükle koştu

Yarışı tüm yarışmacıların arkasında çok büyük bir farkla zar-zor bitiren Ali, tepkilerin hedefi olurken o görüntüler dünyada sosyal medya platformlarında dalga konusu oldu.

Yaşananların ardında Somalili sosyal medya kullanıcıları, hükümeti, ülkenin başarısızlığına yol açmakla suçlayarak sporcunun yolsuzluk yapılarak gönderildiğini ileri sürmüştü.

Federasyon başkanı görevden alındı

Gündem olan olayın ardından Somali Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçti.

Hükümetin tepkilerin ardından Atletizm Federasyonu Başkanı Khadiijo Dahir'in görevden alındığını duyurdu.

Açıklamada, yarışmaya yeğenini gönderen Dahir hakkında "görevi kötüye kullanmak" ve "ulusu karalamak" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirildi.