Yemen: İran, Husileri bölgedeki yıkıcı politikalarını uygulamak için kullanıyor

Yemen, Umman Körfezi'nde büyük miktarda patlayıcı madde taşıyan teknenin durdurulmasının Tahran yönetiminin Husilere silah göndermeyi sürdürmesinin göstergesi olduğunu söyledi.

ABD Donanması'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, 8 Kasım'da Umman Körfezi'nde İran'dan Yemen'e büyük miktarda patlayıcı madde dahil olmak üzere silah yardım kaçakçılığı yapan bir balıkçı teknesinin durdurulduğu belirtilmişti.

Teknedeki 4 Yemenlinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, ABD kuvvetlerinin, tekneyi 13 Kasım'da Umman Körfezi'nde batırdığı ve 4 kişinin de Yemen'e transfer edildiği aktarılmıştı.

ABD 5. Filosu, 18 Ocak'ta da Umman Körfezi'nde yasa dışı kaçakçılık yapmaya çalışan bir balıkçı gemisini durdurmuş ve 40 ton üre gübresi ele geçirmişti.

"İran'ın Husilere olan desteğinin göstergesi"

Yemen Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-İryani, Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan açıklamasında, ABD ve Yemen deniz güçlerinin daha önce de pek çok kez İran'dan Husilere gönderilen silah, balistik füze ve insansız hava aracı yapımında kullanılan maddeler taşıyan araçlara el koyduğunu hatırlatarak, uluslararası toplumun bu konuda Tahran yönetimine karşı herhangi bir adım atmadığını ifade etti.

"Yıkıcı politikalarını uygulamak için bir araç olarak kullanıyor"

Tahran yönetiminin geçen yıllarda Yemen'de savaşın uzaması ve ateşkes çabalarının baltalanmasında büyük rol oynadığını kaydeden İryani, "İran, Husileri, komşu ülkeleri hedef alma, bölge güvenliğini sarma, Kızıldeniz ve Bab'ul Mendep'te enerji güvenliği ve küresel deniz trafiğini tehdit etmeyi içeren yıkıcı politikalarını uygulamak için bir araç olarak kullanıyor." ifadelerine yer verdi.

ABD'nin Umman Körfezi'nde İran'dan Yemen'e büyük miktarda patlayıcı madde taşıyan tekneyi durdurmasının, Tahran yönetiminin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Husilere silah kaçırmayı arttırdığının göstergesi olduğunu vurgulayan İryani, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumdan, İran'ın ve Husilerin Yemen'de bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eden uygulamalarına son vermesi için sorumluluklarını yerine getirmesini istedi.