Yemen'de 2022'de 447 sivil öldürüldü

Yemen'de hükümete bağlı Ulusal Soruşturma Komitesi, bu yılın başından bu yana 447 sivilin öldürüldüğünü açıkladı. Öldürülen sivillerden 35'inin kadın ve 82'sinin çocuk olduğu belirtildi.

Yemen'de hükümete bağlı Ulusal Soruşturma Komitesi, bu yılın başından beri yaşanan sivil katliamlarını raporladı.

Ülkedeki insan hakları ihlalleri iddialarını soruşturmak için kurulan Komite'den yapılan yazılı açıklamada, “2022 yılında 35'i kadın ve 82'si çocuk olmak üzere 447 sivil öldürüldü, 84'ü kadın, 212'si çocuk olmak üzere 891 kişi de yaralandı.” ifadelerine yer verildi.

Zorla yerinden etmek, yargısız gözaltı, evleri bombalamak…

Bu yıl içerisinde çoğunluğu Taiz, Hudeyde, Marib, Lahic ve Dali olmak üzere tüm vilayetlerde 3 bin 411 ihlal tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu ihlallerin sivilleri öldürmek, yaralamak, sakatlamak, işkence etmek, zorla yerinden etmek, yargısız gözaltı, evleri bombalamak, çocukları askere almak, dini, tıbbi ve kültürel kurumlara saldırmak, özel mülke zarar vermek ve yağmalamak, cinsel şiddet ve kadın özgürlüklerini kısıtlamak gibi durumları kapsadığı kaydedildi.

AA’da yer alan açıklamada,"Husilerin gerçekleştirdiği mayın yerleştirme, çocukların militarize edilmesi ve evlerin bombalanması gibi olayların dışında, ihlallerden tüm çatışma taraflarının sorumlu olduğu" vurgulandı.

Suudi Arabistan, Husilere karşı destek veriyor

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.