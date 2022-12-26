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- Yemen’de 3 katlı bina çöktü: 9 ölü, 8 yaralı
Yemen’de 3 katlı bina çöktü: 9 ölü, 8 yaralı
Yemen’in Al Bayda ilçesinde 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
- 26.12.2022 - 00:51
- Güncelleme : 26.12.2022 - 00:52
Yemen’in Al Bayda kasabasına bağlı Dajrah köyünde 3 katlı binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
Ölen 6 kişi aynı aileden
Yetkililer, hayatını kaybedenler arasında olay yerine gelerek yaralıları enkazdan çıkarmaya çalışan 3 sağlık görevlisinin bulunduğunu aktararak, hayatını kaybeden 6 kişinin ise aynı aileden olduğunu ifade etti.
Yemen’de 3 katlı bina çöktü: 9 ölü, 8 yaralı VİDEO
Binanın çökme sebebi belli değil
İHA'nın haberine göre yetkililer, 12 kişinin enkazdan sağ olarak çıkarıldığını açıkladı. Binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor.