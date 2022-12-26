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    Yemen’de 3 katlı bina çöktü: 9 ölü, 8 yaralı

    Yemen’in Al Bayda ilçesinde 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
    • 26.12.2022 - 00:51
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 00:52
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    Yemen’de 3 katlı bina çöktü: 9 ölü, 8 yaralı

    Yemen’in Al Bayda kasabasına bağlı Dajrah köyünde 3 katlı binanın çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

    Ölen 6 kişi aynı aileden

    Yetkililer, hayatını kaybedenler arasında olay yerine gelerek yaralıları enkazdan çıkarmaya çalışan 3 sağlık görevlisinin bulunduğunu aktararak, hayatını kaybeden 6 kişinin ise aynı aileden olduğunu ifade etti.

    Yemen’de 3 katlı bina çöktü: 9 ölü, 8 yaralı VİDEO


    Yemen’de 3 katlı bina çöktü: 9 ölü, 8 yaralı #1

    Binanın çökme sebebi belli değil

    İHA'nın haberine göre yetkililer, 12 kişinin enkazdan sağ olarak çıkarıldığını açıkladı. Binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor.

    Yemen’de 3 katlı bina çöktü: 9 ölü, 8 yaralı #2


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