- Haberler
- Dünya Haberleri
- Yemen'de caddeye İHA düştü: 3 ölü
Yemen'de caddeye İHA düştü: 3 ölü
Yemen'de bir caddeye insansız hava aracı(İHA) düştüğü, kazada 3 kişinin öldüğü bildirildi. O anlar ise bir güvenlik kamerasına yansıdı.
- 24.05.2022 - 01:26
- Güncelleme : 24.05.2022 - 01:27
Yemen’in başkenti Sana’da bulunan Yemen Mall Alışveriş Merkezi’nin önündeki işlek bir caddeye İHA düştüğü bilgisi verildi.
3 ölü, çok sayıda yaralı
İHA'nın haberine göre, düşen İHA nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait
İHA’nın Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından düşürüldüğü ve Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait Çin yapımı CH4 tipi İHA olduğu aktarıldı.
Yemen'de caddeye İHA düştü: 3 ölü - Video