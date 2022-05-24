Haberler

Dünya Haberleri

Yemen'de caddeye İHA düştü: 3 ölü

Yemen'de caddeye İHA düştü: 3 ölü

Yemen'de bir caddeye insansız hava aracı(İHA) düştüğü, kazada 3 kişinin öldüğü bildirildi. O anlar ise bir güvenlik kamerasına yansıdı.