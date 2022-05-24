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    Yemen'de caddeye İHA düştü: 3 ölü

    Yemen'de bir caddeye insansız hava aracı(İHA) düştüğü, kazada 3 kişinin öldüğü bildirildi. O anlar ise bir güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 24.05.2022 - 01:26
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 01:27
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    Yemen'de caddeye İHA düştü: 3 ölü

    Yemen’in başkenti Sana’da bulunan Yemen Mall Alışveriş Merkezi’nin önündeki işlek bir caddeye İHA düştüğü bilgisi verildi.

    3 ölü, çok sayıda yaralı

    İHA'nın haberine göre, düşen İHA nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

    Yemen de caddeye İHA düştü: 3 ölü #1

    Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait

    İHA’nın Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından düşürüldüğü ve Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait Çin yapımı CH4 tipi İHA olduğu aktarıldı.

    Yemen'de caddeye İHA düştü: 3 ölü - Video

    Yemen de caddeye İHA düştü: 3 ölü #2

    Yemen de caddeye İHA düştü: 3 ölü #3


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