Petrol
117.75
-0.64%
Euro
18.0446
0.14%
Dolar
17.3128
0.44%
Altın
1.018
0.32%
Borsa
2518
0.00%
Bitcoin
370.792
4.91%
BTXN Coin
9.10
3.64%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Yemen’de, çocukların attığı taşın mayını patlattığı anlar kamerada

    Çocukların attığı taş, Husiler tarafından döşenen mayına denk gelince meydana gelen patlamada, çocuklar ölümden kıl payı kurtuldu.
    • 16.06.2022 - 11:54
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 12:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yemen’de, çocukların attığı taşın mayını patlattığı anlar kamerada

    Yemen’in Marib kentindeki Sirvah bölgesinde 3 çocuk, ölümden kıl payı kurtuldu.

    Çocuklardan birinin attığı taş, Husilerin döşemiş olduğu mayına denk geldi.

    Patlama anları kamerada

    Bir anda yaşanana patlamadan çocukların son anda kurtuldukları anlar, saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, çocukların patlamayla birlikte kendilerini yere attıkları görüldü. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Yemen’de, çocukların attığı taşın mayını patlattığı anlar kamerada

    Yemen’de, çocukların attığı taşın mayını patlattığı anlar kamerada #1


    İlginizi Çekebilir

    Norveç ve İrlandalı bakanlar Hatay'da
    Gündem

    Norveç ve İrlandalı bakanlar Hatay'da

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Mayıs ayı merkezi yönetim bütçesi açıklandı
    Ekonomi

    Mayıs ayı merkezi yönetim bütçesi açıklandı

    Görüş Bildir