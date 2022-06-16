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- Yemen’de, çocukların attığı taşın mayını patlattığı anlar kamerada
Yemen’de, çocukların attığı taşın mayını patlattığı anlar kamerada
Çocukların attığı taş, Husiler tarafından döşenen mayına denk gelince meydana gelen patlamada, çocuklar ölümden kıl payı kurtuldu.
- 16.06.2022 - 11:54
- Güncelleme : 16.06.2022 - 12:22
Yemen’in Marib kentindeki Sirvah bölgesinde 3 çocuk, ölümden kıl payı kurtuldu.
Çocuklardan birinin attığı taş, Husilerin döşemiş olduğu mayına denk geldi.
Patlama anları kamerada
Bir anda yaşanana patlamadan çocukların son anda kurtuldukları anlar, saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, çocukların patlamayla birlikte kendilerini yere attıkları görüldü. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Yemen’de, çocukların attığı taşın mayını patlattığı anlar kamerada