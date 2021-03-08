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    Yemen'de göçmenlerin bulunduğu gözaltı merkezinde yangın çıktı

    Yemen'in başkenti Sana'da göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 170 kişi yaralandı.
    • AA
    • 08.03.2021 - 07:18
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    Yemen'de göçmenlerin bulunduğu gözaltı merkezinde yangın çıktı

    Orta Doğu ve Kuzey Afrika Uluslararası Göç Örgütü Bölge Direktörü Carmela Godeau, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'in başkenti Sana'da göçmenlerin gözaltı merkezlerinin birinde yangın çıktığını belirtti.

    8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 170 KİŞİ YARALANDI

    Godeau, yangında, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 90'ı ağır 170 kişinin yaralandığını ölenlerin sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğunu kaydetti.

    Uluslararası Göç Örgütünün yaralılara acil sağlık hizmetlerinde bulunduğunu ifade eden Godeau, yangının nedeninin henüz bilinmediğini aktardı.

    Yemen de göçmenlerin bulunduğu gözaltı merkezinde yangın çıktı #1

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