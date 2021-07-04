Yemen’de hükümet güçlerinin kampına hava saldırısı yapıldı

Abyan bölgesinde bulunan hükümet güçlerinin kampına hava saldırısı düzenlendi. En az 20 asker yaralanırken, 7 asker hayatını kaybetti.

Yemen'in güneyindeki Abyan bölgesinde bulunan hükümet güçlerinin kampına hava saldırısı düzenlendi.

Yerel kaynaklar, saldırının Mudiyah ilçesindeki hükümet güçlerine bağlı 5’inci Tugay kampındaki bir camiyi hedef aldığını belirtti.

Askerlerin öğle namazı kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda 2 askerin yaşamını yitirdiği, 20 askerin yaralandığı aktarıldı.

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhammed Kıyzan, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Ebyen'de 5. Tugay kışlasına askerlerin öğle namazını eda ettiği sırada korkakça bir terör saldırısı düzenlendiğini, saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu." belirtti.

BAE UÇAĞINDAN FIRLATILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, resmi makamlardan da bilgi verilmedi.

Farklı kaynaklar kampa düşen füzenin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir savaş uçağından fırlatıldığını öne sürdü.