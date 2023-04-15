Yemen'de hükümet ile Husiler arasında esir takası yapıldı 887 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşılmasıyla süreç başladı. Esirleri taşıyan uçak, Sana'ya iniş yaptı.

AA & Ensonhaber

Suudi Arabistan ve Umman, Yemen'de Husilerle bir araya gelerek barışı görüştü.

Husiler, Sana'daki görüşme için "Adil ve onurlu barıştan yanayız" derken, savaşın bitirilmesi için doğrudan diyaloğun başlatılmasının gündemde olduğu belirtiliyor.

Husilerle esir takası

Olumlu bir havanın esmeye başladığı Yemen'de Husilerle esir takasının ikinci aşamasına geçildi.

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin himayesinde Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasında esir takasının ikinci aşaması bugün de devam etti.

Uçak Sana'ya indi

Esirleri taşıyan uçak, başkent Sana'daki Uluslararası Sana Havalimanı'na iniş yaptı.

Esirler, havalimanında yakınları tarafından sarılarak karşılandı. Kimilerinin duygu dolu anlar yaşadığı görüldü.

Esir değişiminin ikinci aşaması

Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, İsviçre'de varılan anlaşma uyarınca Yemen hükümeti ile Husiler arasında karşılıklı esir değişiminin ikinci operasyonuna başlandığını belirtti.

Koalisyon güçlerinden 16'sı Suudi, 3'ü Sudanlı olmak üzere 19 esirin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na ulaştığını aktaran Maliki, buna karşılık olarak da 250 Husi esiri taşıyan Suudi Arabistan'ın Ebha kentinden bir, Yemen'in Muha kentinden ise 2 uçağın Sana'ya gönderildiğini aktardı.

KİK: Memnuniyetle karşılıyoruz

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasında yaklaşık 900 kişiyi kapsayan esir takası sürecinin başlamasından memnun.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, "Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki bugün başlayan esir değişimi sürecini memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

İlk aşamada 320 kişi serbest bırakıldı

Budeyvi ayrıca, Yemen'deki en büyük ikinci esir değişim süreci olan ve bu mübarek günlerde yüzlerce esir ve tutuklunun ailelerine dönmesi için önemli bir insani adım olan anlaşmaya övgüde bulunarak, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundber'in bu yönde aylardır süren çabalarını takdir etti.

Takasın ilk aşaması kapsamında dün Husilerden 250, Yemen hükümetinden 70 kişi serbest bırakılmıştı.

887 kişinin karşılıklı serbest bırakılmasında anlaştılar

Yemen hükümeti ile Husiler, Birleşmiş Milletler gözetiminde 11 Mart'ta İsviçre'de esir takası görüşmelerine başlamıştı.

Taraflar müzakereler sonucu 20 Mart'ta, aralarında 4 gazeteci ile tanınmış siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu 887 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.