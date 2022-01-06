Yemen'de Husilerden balistik füzeli saldırı: 15 ölü

Yemen'in Şebve ilinde Husilerin balistik füze ile düzenlediği saldırıda 13 Yemen askeri, 2'si çocuk 15 kişi hayatını kaybetti, birçoğu da yaralandı.

Şebve'nin Asilan ilçesindeki bir yetkilinin evinde toplantı yapan Yemen ordusu komutanlarının Husiler tarafından balistik füze ile hedef alınmasının akabinde 1 asker ile 2 çocuğun daha naaşları Atek'teki hastaneye getirildi.

15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son can kayıpları ile saldırıda ölenlerin sayısı 13'ü asker olmak üzere 15'e yükseldi.

Yerel kaynaklar daha önce, Atek Cephesi Komutanı Aziz el-Atiki, İkinci Amalika (Devler) Tugayı Komutanı Hamdi Şukri, 163. Piyade Tugayı Komutanı Salih el-Harisi ve Bayhan Cephesi Komutanı Mubarek el-Harisi'nin olduğu toplantının balistik füze ile hedef alındığını ve 12 askerin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşmıştı.

Olayla ilgili Yemen hükümetinden ya da Husilerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen ordusundan yapılan açıklamada, Nukub ilçesinden sonra, Asilan ile Bayhan ilçeleri arasındaki 163. Tugayı kampında kontrolün sağlandığı duyurulmuştu.

YEMEN'DE İÇ SAVAŞ

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.