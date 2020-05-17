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    Yemen'de kolera salgını: 113 bin kişi yakalanmış olabilir

    DSÖ, Yemen'de yaklaşık 113 bin kişinin kolera salgınına yakalanmış olma ihtimalinin bulunduğunu açıkladı.
    • AA
    • 17.05.2020 - 07:43
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    Yemen'de kolera salgını: 113 bin kişi yakalanmış olabilir

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen Ofisi, ocak ayından bu yana Yemen'de şüpheli kolera vakalarının sayısının yaklaşık 113 bin olduğunu duyurdu.

    29 KİŞİNİN KESİN ÖLÜM SEBEBİ KOLERA

    Vakalardan 56'sının laboratuvardaki araştırmalarla kesinleşmiş olduğu, 29 kişinin kesin ölüm sebebinin kolera olduğunun doğrulandığı kaydedildi.

    Açıklamada, DSÖ'nün 138 merkezi ishal ve 58 merkezi susuzluk tedavisi için desteklediği bildirildi.

    DSÖ, ishal ve susuzluğun koleranın en bariz belirtileri arasında yer aldığına işaret etti.

    İran destekli Husilerin 2014'ten bu yana ülkede yaptığı darbe ve ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi'nin ayrılıkçı ve bölücü faaliyetleri sebebiyle yaşanan savaş ortamı, sağlık sektöründe problemlere neden oldu.

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