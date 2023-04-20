Yemen'de nakdi yardım esnasında izdiham: 78 ölü, 150 yaralı Sana'da bir iş adamı nakti yardım dağıtmak isteyince izdiham yaşandı. Çıkan izdihamda birbirlerini ezen insanlar sebebiyle 78 kişi hayatını kaybetti, 150'den fazla kişi ise yaralandı.

Yemen'de Husilerin kontrolündeki Sana'da faciayla sonuçlanan bir olay yaşandı.



Sana'da bulunan Sevre Hastanesi Kurulu Başkanı Dr. Mutahhir Murşid, el-Mesirah televizyonuna yaptığı açıklamada, Sana'da bir iş adamının nakdi yardım dağıtımı sırasında izdiham çıktığını söyledi.

Nakdi yardım faciaya dönüştü: 78 ölü

Murşid, izdihamda 78 kişinin hayatını kaybettiğini ve 150'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

İş adamları gözaltında

Öte yandan Sana'daki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulhalik el-Aceri, söz konusu yardım çalışmasının İçişleri Bakanlığı ile koordine yapılmaksızın gerçekleştirildiğini, bu nedenle iki iş adamının gözaltına alındığını söyledi.

Aceri, Sana'daki güvenlik güçlerinin bölgeye hareketinin ardından ölü ve yaralıların hastanelere kaldırıldığını aktardı.