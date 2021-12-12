Euro
15.7232
0.82%
Dolar
13.8834
0.7%
Altın
795.98
1.11%
Borsa
2.035
0.2%
Bitcoin
701.398
1.12%
BTXN Coin
41.49
0.50%
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Yemen'de patlayan mayınlar 5 kişiyi canından etti

    El-Cevf ilinde 2 mayının infilak etmesi sonucu toplan 5 kişi yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 12.12.2021 - 01:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yemen'de patlayan mayınlar 5 kişiyi canından etti

    İç karışıklığın yıllardır devam ettiği Yemen'de, çatışmlar yoğun bir şekilde devam ediyor.

    Yemen'in kuzeyindeki El-Cevf ilinde 2 mayının infilak etmesi sonucu korkunç anlar yaşandı.

    ÇÖL YOLUNA MAYIN YERLEŞTİRİLDİ

    Mayın Gözlemevinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre ilk patlama Husilerin Cevf'e bağlı El-Yeteme bölgesinde çöl yoluna yerleştirdiği bir mayının infilak etmesi sonucu gerçekleşti.

    TOPLAM BEŞ KİŞİ ÖLDÜ

    Patlamada, bir araçta bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.

    Yine Husilerin Yeteme ile Marib ilini birbirine bağlayan ana yola tuzakladığı

    mayının infilak etmesi sonucu 3 sivil ölürken, 5'i yaralandı.

    Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

    Yemen de patlayan mayınlar 5 kişiyi canından etti #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir