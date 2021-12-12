Yemen'de patlayan mayınlar 5 kişiyi canından etti

El-Cevf ilinde 2 mayının infilak etmesi sonucu toplan 5 kişi yaşamını yitirdi.

İç karışıklığın yıllardır devam ettiği Yemen'de, çatışmlar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Yemen'in kuzeyindeki El-Cevf ilinde 2 mayının infilak etmesi sonucu korkunç anlar yaşandı.

ÇÖL YOLUNA MAYIN YERLEŞTİRİLDİ

Mayın Gözlemevinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre ilk patlama Husilerin Cevf'e bağlı El-Yeteme bölgesinde çöl yoluna yerleştirdiği bir mayının infilak etmesi sonucu gerçekleşti.

TOPLAM BEŞ KİŞİ ÖLDÜ

Patlamada, bir araçta bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yine Husilerin Yeteme ile Marib ilini birbirine bağlayan ana yola tuzakladığı

mayının infilak etmesi sonucu 3 sivil ölürken, 5'i yaralandı.

Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.