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- Yemen'de patlayan mayınlar 5 kişiyi canından etti
Yemen'de patlayan mayınlar 5 kişiyi canından etti
El-Cevf ilinde 2 mayının infilak etmesi sonucu toplan 5 kişi yaşamını yitirdi.
- AA
- 12.12.2021 - 01:26
İç karışıklığın yıllardır devam ettiği Yemen'de, çatışmlar yoğun bir şekilde devam ediyor.
Yemen'in kuzeyindeki El-Cevf ilinde 2 mayının infilak etmesi sonucu korkunç anlar yaşandı.
ÇÖL YOLUNA MAYIN YERLEŞTİRİLDİ
Mayın Gözlemevinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre ilk patlama Husilerin Cevf'e bağlı El-Yeteme bölgesinde çöl yoluna yerleştirdiği bir mayının infilak etmesi sonucu gerçekleşti.
TOPLAM BEŞ KİŞİ ÖLDÜ
Patlamada, bir araçta bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.
Yine Husilerin Yeteme ile Marib ilini birbirine bağlayan ana yola tuzakladığı
mayının infilak etmesi sonucu 3 sivil ölürken, 5'i yaralandı.
Husilerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.