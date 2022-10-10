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    Yemen'de personelle tartışan kadın bankayı havaya uçurdu

    Yemen'de banka personeliyle tartışan bir kadın, vezneye el bombası bıraktı. Bombanın patlamasıyla banka toz duman oldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 16:17
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 16:30
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    Yemen'de personelle tartışan kadın bankayı havaya uçurdu

    Yemen'den sosyal medyaya yansıyan bir video izleyenleri şaşkına çevirdi.

    Ülkede bankaya giden bir kadın, veznede çalışan personelle tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesiyle sinirler iyice gerildi.

    Banka personelinin kendisine yardımcı olmadığı iddiasıyla çılgına dönen kadın, yaptığıyla ağızları açık bıraktı.

    Bankayı havaya uçurdu

    Yemenli kadın, vezneye el bombası bıraktı.

    El bombasını bıraktıktan sonra hızla uzaklaşan kadın, patlamadan yara almadan kurtuldu.

    Banka personellerinin sağlık durumuyla ilgili ise bir açıklama yapılmadı.

    Yemen'de banka veznesine bomba bırakan kadın

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    Yemen de personelle tartışan kadın bankayı havaya uçurdu #1

    Yemen de personelle tartışan kadın bankayı havaya uçurdu #2

    Yemen de personelle tartışan kadın bankayı havaya uçurdu #3


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