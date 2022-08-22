Yemen'de yıldırım düşmesi: 13 ölü

Ülkenin kuzeyindeki Hacce ve Amran kentlerinde son 24 saatte yıldırım düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Husilere bağlı haber ajansı SABA'da yer alan haberde, Hacce kentinin çeşitli bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu 7 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Cenaze taziyesi sırasında yıldırım düştü

AA'nın haberine göre; Husilere ait "September Net" sitesinde yer alan haberde de, Amran kentinde bir cenaze taziyesi sırasında düşen yıldırım sonucu 6 Yemenli kadının hayatını kaybettiği, 13'ünün ise yaralandığı aktarıldı.

Seller nedeniyle 77 can kaybı oldu

Birleşmiş Milletler (BM), 12 Ağustos'ta, Yemen'de şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle 77 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.