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- Yemen'de yıldırım düşmesi: 13 ölü
Yemen'de yıldırım düşmesi: 13 ölü
Ülkenin kuzeyindeki Hacce ve Amran kentlerinde son 24 saatte yıldırım düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
- 22.08.2022 - 07:14
Husilere bağlı haber ajansı SABA'da yer alan haberde, Hacce kentinin çeşitli bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu 7 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.
Cenaze taziyesi sırasında yıldırım düştü
AA'nın haberine göre; Husilere ait "September Net" sitesinde yer alan haberde de, Amran kentinde bir cenaze taziyesi sırasında düşen yıldırım sonucu 6 Yemenli kadının hayatını kaybettiği, 13'ünün ise yaralandığı aktarıldı.
Seller nedeniyle 77 can kaybı oldu
Birleşmiş Milletler (BM), 12 Ağustos'ta, Yemen'de şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle 77 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.