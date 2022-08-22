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    Yemen'de yıldırım düşmesi: 13 ölü

    Ülkenin kuzeyindeki Hacce ve Amran kentlerinde son 24 saatte yıldırım düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
    • 22.08.2022 - 07:14
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    Yemen'de yıldırım düşmesi: 13 ölü

    Husilere bağlı haber ajansı SABA'da yer alan haberde, Hacce kentinin çeşitli bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu 7 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

    Cenaze taziyesi sırasında yıldırım düştü

    AA'nın haberine göre; Husilere ait "September Net" sitesinde yer alan haberde de, Amran kentinde bir cenaze taziyesi sırasında düşen yıldırım sonucu 6 Yemenli kadının hayatını kaybettiği, 13'ünün ise yaralandığı aktarıldı.

    Seller nedeniyle 77 can kaybı oldu

    Birleşmiş Milletler (BM), 12 Ağustos'ta, Yemen'de şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle 77 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.


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