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Yemen'deki Husiler: ABD'ye ait iki destroyer, 3 ikmal gemisi ve İsrail'de askeri hedefleri vurduk

Yemen'deki Husiler: ABD'ye ait iki destroyer, 3 ikmal gemisi ve İsrail'de askeri hedefleri vurduk Yemen'deki Husiler, ABD'ye ait iki destroyer, 3 ikmal gemisi ve İsrail'e ait bazı hedefleri vurduklarını duyurdu.