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    Yemen’in güneyinde bomba yüklü araç patladı

    Yemen'in güneyindeki Aden Havaalanı yakınlarında bomba yüklü aracın patlaması sonucu 12 kişi hayatını kaybederken, 43 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 30.10.2021 - 21:24
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    Yemen’in güneyinde bomba yüklü araç patladı

    Yemen'in güneyindeki Aden Havaalanı yakınlarında bomba yüklü araç patladı.

    12 KİŞİ ÖLDÜ, 43 KİŞİ DE YARALANDI

    Aden Uluslararası Havalimanı'nın dış kapısını hedef alan patlamada, 12 kişi hayatını kaybederken, 43 kişi de yaralandı.

    KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

    Aden'deki Al-Jumhouri Genel Hastanesi'nden yetkililer, acil durum merkezinde hala çok sayıda yaralının tedavisinin sürdüğünü ve tüm sağlık personelinin seferber edildiğini söyledi.

    Yetkili ayrıca, yaralılar için kan bağışı çağrısı yapıldığını da bildirdi. Patlamanın havalimanının yakınlarındaki bir otelde büyük bir yangına neden olduğu aktarıldı.

    Yemen’in güneyinde bomba yüklü araç patladı VİDEO

    Yemen’in güneyinde bomba yüklü araç patladı #1

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