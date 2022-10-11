Yeni araştırma: Aşırı sıcak hava koşulları, can kayıplarını artıracak

Son araştırma, can kayıplarının ve nüfus hareketlerinin artacağına işaret ediyor. BM yetkilisi, iklim değişikliğinden en çok yoksul ülkelerin etkilenmesinin adaletsizlik olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Kızılhaç tarafından hazırlanan yeni bir rapor, gelecek yıllarda ortaya çıkabilecek hava şartları konusunda uyarılar içeriyor.

"Aşırı Isı: Geleceğin Sıcak Dalgalarına Hazırlanmak" başlıklı rapora göre, 38 sıcak hava dalgası, 2010'dan 2019'a kadar dünya çapında 70 binden fazla insanın ölümüne neden oldu.

"Çok daha tehlikeli ısı ve nem seviyeleri getirecek"

Raporda, "2 santigrat derecelik ısınmanın altında, aşırı sıcaklık olayının ihtimalinin yaklaşık 14 kat daha fazla olacağı ve çok daha tehlikeli ısı ve nem seviyeleri getireceği tahmin ediliyor." denildi.

Sıcak hava dalgalarının Sahel, Güney ve Güney-Batı Asya gibi bölgeler de dahil olmak üzere, önümüzdeki on yıllarda mevcut sınırları aşabileceği kaydedildi.

Can kayıpları, nüfus hareketleri, artan eşitsizlik...

Aynı raporda, tekrarlayan sıcak hava dalgalarının yol açacağı etkiler arasında “büyük ölçekli acılar ve can kayıpları, nüfus hareketleri ve artan eşitsizlik" gibi durumların yer almasının beklendiğine dikkat çekildi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, "Sıcak hava dalgaları, kaydedilen en ölümcül felaketlerden bazılarını oluşturuyor." dedi.

Yoksul ülkelere işaret etti: Son derece adaletsiz

Griffiths, "Kırılgan ülkelerin iklim değişikliğinden açık ve net bir şekilde en az sorumlu oldukları halde aşırı sıcaktan kaynaklanan ölümcül kayıplara ve hasara katlanmak zorunda olmaları son derece adaletsiz." ifadesini kullandı.

BM yetkilisi, "Daha zengin ülkeler, halklarının uyum sağlamasına yardımcı olacak kaynaklara sahip ve bunu yapacaklarına dair sözler verdi. Bu acı verici sıcak hava dalgalarından sorumlu olmayan daha yoksul ülkeler ise bu kaynaklara sahip değil." diye ekledi.