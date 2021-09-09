Yeni araştırma, bazı bireylerde koronavirüse karşı 'süper insan' bağışıklığı buldu

Hibrit bağışıklık konusunda araştırma yapan uzmanlar, virüsün tüm varyantlarına karşı ortaya çıkabilecek etkili korumanın altını çizdi.

Bilim insanları, koronavirüs salgınıyla ilgili dikkat çeken bir araştırmaya imza attı.

Koronavirüse yakalanan ve ardından aşı olan bazı insanların, salgına karşı yüksek derecede bağışıklık kazandığı sonucuna ulaşıldı.

BİLİM İNSANLARI BULDU: SÜPER İNSAN BAĞIŞIKLIĞI

Bazı araştırmacılar, bu durumu "süper insan bağışıklığı" veya "kurşun geçirmez" şeklinde adlandırıyor. Ancak immünolog Shane Crotty, "hibrit bağışıklığı" demeyi tercih ediyor.

NPR'nin haberine göre, Crotty, "Genel olarak, SARS-CoV-2'ye karşı hibrit bağışıklık etkileyici derecede güçlü görünüyor." dedi.

"VARYANTLARIN TÜMÜNE KARŞI İYİ KORUNACAKLAR"

Konuyla ilgili araştırmalara katılan Virolog Paul Bieniasz, "Bu insanların, yakın gelecekte görmemiz muhtemel olan SARS-CoV-2 varyantlarının çoğuna ve belki de tümüne karşı oldukça iyi korunacakları makul bir şekilde tahmin edilebilir." ifadesini kullandı.

DİĞER KORONAVİRÜSLERE KARŞI DA ETKİLİ

Virüse yakalandıktan sonra aşı yaptıran söz konusu kişilerin geliştirdiği antikorun, hastalığın 6 varyantının yanı sıra diğer koronavirüslere karşı etkili olduğu belirtiliyor.

Bir diğer virolog Theodora Hatziioannou, son derece zahmetli ve yapılması zor bir araştırma olduğu için sadece birkaç hasta üzerinde inceleme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"HER HASTADA AYNI ŞEYİ GÖRDÜK"

Bununla birlikte Hatziioannou, "İncelediğimiz her hastada aynı şeyi gördük." şeklinde konuştu. Çalışma 14 hastayla ilgili verileri barındırıyor.

Hatziioannou, "Üçüncü aşının, antikorların daha da gelişmesine yardımcı olacağı konusunda son derece eminim." diye ekledi.