Yeni araştırma: Mevcut aşının tek dozu M çiçeğini önleyebilir Yeni bir araştırmaya göre, mevcut bir aşının tek bir dozunun M çiçeği virüsüne karşı etkili olduğu belirtildi. Bu sayede virüs, dünya genelinde yavaşlayabilir.

Haber Merkezi

Dünya Sağlık Örgütü'nün "acil durum" ilan ettiği maymun çiçeğine karşı, mevcut aşıların etkili olduğu öğrenildi.

Bu sayede maymun çiçeği virüsü, dünyanın gündeminden yavaş yavaş çıkablir.

Çiçek hastalığı, maymun çiçeği ile ilişkili bir viral hastalık olup, aşı ile önlenebiliyor.

YÜZDE 58 ETKİLİ

Kanada’da yapılan bir gözlemsel çalışmada, tek doz MVA-BN (Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic) aşısının maymun çiçeğini önlemede yüzde 58 oranında etkili olduğu tespit edildi.

Ontario Halk Sağlığı ve Toronto Üniversitesi'nden Dr. Christine Navarro’nun liderliğindeki ekip, çalışmanın gözlemsel veriler üzerinden yapıldığını, ancak bu verilerin acil durumlarda önemli çözümler sunabileceğini belirtti.

Araştırmada, aşı olan 3 bin 204 erkek, aşı olmamış diğer 3 bin 204 erkekle karşılaştırıldı.

KANADA'DA İKİ DOZ HALİNDE UYGULANIYOR

Çalışma sürecinde, aşı olan grupta 21 maymun çiçeği vakası görülürken, aşısız grupta 50 vaka tespit edildi.

Aşılamadan sonraki ilk 14 gün içinde enfeksiyon oranında bir düşüş görülmedi, bu durum bağışıklık yanıtının gelişmesi için zaman gerektiği şeklinde yorumlandı.

Kanada’da iki doz halinde uygulanan bu aşının daha fazla yaygınlaştırılması ve risk altındaki topluluklara erişiminin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Araştırma, "British Medical Journal"da yayınlandı.

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