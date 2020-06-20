Yeni araştırmaya göre antikorlar 3 ay içinde kayboluyor

Yeni araştırmaya göre antikorlar 3 ay içinde kayboluyor

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Koronavirüse yakalanan ve semptom göstermeyen kişilerle ilgili araştırmanın dikkat çeken sonuçları ortaya çıktı.

ABD'de koronavirüs salgınıyla ilgili yeni bir çalışma yapıldı.

Araştırmaya göre, belirti göstermeyen koronavirüs hastası kişilerin vücutlarının ürettiği antikorlar, 3 ay içerisinde kayboluyor.

Nature Medicine dergisinde yayınlanan araştırma raporunda, hastalığa yakalanıp belirti göstermeyen kişilerin, virüse daha zayıf karşılık verdiği ve yüzde 40’ının vücudunda oluşan antikorların, 2 ila 3 ayda kaybolduğu belirtildi.

ANTİKORLAR, TESPİT EDİLEMEYECEK DÜZEYE İNİYOR

Raporda, koronavirüs belirtisi gösteren kişilerin yüzde 13’ünde de antikor seviyesinin aynı sürede tespit edilemeyecek düzeye indiği ifade edildi.

BAĞIŞIKLIK GARANTİSİ DEĞİL

Araştırmanın, 37 kişi gibi az sayıda insan üzerinde yapılmış olmasına dikkati çeken uzmanlar, antikorların "bağışıklık garantisi" gibi görülmemesi ve koronavirüsü atlatanların, tekrar enfekte olma ihtimallerinin bulunduğunu vurguladı.