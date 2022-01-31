Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de güreşçiler, geleneksel güreş okulu Maharishi Dayanand Akhara'da toprakta antrenman yaptı.

Güreş, insanlık tarihinin önemli sporlarından biri…

Her ülkede olduğu gibi Hindistan’da da güreşin hem maddi hem de manevi açıdan önemli bir yere sahip olduğu biliniyor.

Özellikle genç Hint sporcular için bir çıkış yolu olan bu spor, gelenekselleşmiş vaziyette.

HİNT SPORCULARIN DİKKAT ÇEKEN ANTRENMANLARI

Ülkenin kuzey bölümünde Vedic zamanından beri bilinen ve oldukça yaygın olan bu spor dalı için Yeni Delhi’de Maharishi Dayanand Akhara adlı bir okul bulunuyor.

Bu okulda eğitim gören sporcuların antrenmanları da dikkat çekiyor.

Toprak üzerinde yapılan antrenmanla müsabakalara hazırlanan gençler, mesleklerini bu şekilde seçmiş oluyor.

İşte o antrenmanlardan kısa bir kesit:

Yeni Delhi'de güreşçilerin antrenmanı ViDEO