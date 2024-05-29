Yeni müfredatta Mavi Vatan'ın yer alması Yunanistan'ı tedirgin etti Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli müfredat taslağında, Mavi Vatan'a dair detayların yer alması Yunan medyasında da gündem oldu.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in onaylaması ile yeni eğitim müfredatı resmen kabul edildi.

Yeni müfredatta değinilecek en önemli konulardan birisi ise Mavi Vatan olacak.

Mavi Vatan'ın yeni eğitim müfredatında yer alması, Yunanistan'ı tedirgin etti.

"Yeni nesil Mavi Vatan'ı öğreniyor"

Yunan haber kanalı SKAİ TV'den yapılan açıklamada, "Yunanistan için çok tehlikeli gelişme; gelecek yeni nesil Türkiye'de Mavi Vatan'ı öğreniyor." ifadeleri kullanıldı.

Müfredatta Mavi Vatan'a geniş yer verilecek

Mavi Vatan (Karadeniz, Akdeniz, Adalar Denizi, Marmara Denizi) ele alınırken Türkiye'nin BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf olmamasının nedenleri, günümüzde ve gelecekte uluslararası sulardaki hakları veya KKTC ile yürüttüğü Su Temin Projesi araştırılabilecek. KKTC'nin, Türkiye ve Türk dünyası açısından önemine değinilecek.