Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'den evlilik kararı

Ardern, 2019'da nişanlandığı Gayford ile dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yazın evlenme kararı aldı.

Coast Radio'ya konuşan Ardern, 2019'da nişanlandığı ve çocuğunun babası olan Clarke Gayford ile düğün tarihini belirlediklerini söyledi.

40 yaşındaki Ardern, "Bu, henüz kimseye söylemediğimiz anlamına gelmiyor, bu yüzden muhtemelen bazı davetiyeler vermemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

YAZIN EVLENİYORLAR

İki yıl önce 44 yaşındaki Gayford ile nişanlanan Ardern'in, 2 yaşında bir kız çocuğu var.

Düğün yaz aylarında planlanırken, Yeni Zelanda güney yarıkürede yer aldığı için yaz mevsimi aralık-şubat ayları arasında yaşanıyor.

YENİ ZELANDA'NIN EN GENÇ BAŞBAKANI

Jacinda Ardern, "bekarlığa veda partisi yapamayacak kadar yaşlı hissettiğini" belirtti.

Yeni Zelanda Başbakanlık Ofisi'nden bir sözcü, "Bu sabah bildirilenlerin üzerine eklenecek başka bir şey yok." dedi.

Ardern, 2017'de göreve geldiğinde Yeni Zelanda'nın en genç başbakanı oldu ve hamileyken göreve gelen birkaç seçilmiş liderden biri olarak kayıtlara geçti.