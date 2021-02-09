Yeni Zelanda, Myanmar ile tüm üst düzey siyasi ve askeri temasları askıya aldı

Yeni Zelanda, Myanmar ile tüm üst düzey siyasi ve askeri temasları askıya aldı

1 Şubat'ta gerçekleşen Myanmar askeri darbesinin ardından Yeni Zelanda hükümeti, Myanmar ile olan tüm üst düzey ve askeri temasları askıya aldığını duyurdu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, kabine toplantısının ardından düzenlenen bir basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ardern, Myanmar’da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen askeri darbeye ilişkin yaptığı açıklamalarda, Myanmar ile tüm üst düzey siyasi ve askeri temasların askıya alınacağını duyurdu.

SEYAHAT YASAĞI GETİRİLDİ

Ardern, bu haftadan itibaren Myanmar askeri liderlerine seyahat yasağı getirileceğini belirtti.

GÜÇLÜ BİR MESAJ

Ayrıca, Myanmar’a sağlanan askeri yardımlar ve askeri hükümet yararına olacak tüm yardım programlarının da kısıtlanacağını bildirdi.

Söz konusu kısıtlamalara ilişkin olarak Ardern, “Yeni Zelanda’da elimizden geleni yapacağımıza dair güçlü bir mesaj” ifadesini kullandı.

DARBEYE KARŞI ENDİŞELİLER

Yeni Zelanda’nın Birleşmiş Milletler’in (BM) Myanmar’daki darbeyi görüşmek üzere düzenlediği özel oturuma katılacağını belirten Ardern, toplantıda askeri darbenin insan hakları üzerindeki etkisine ilişkin endişeleri dile getireceklerini söyledi.

"ASKERİ YÖNETİMİ TANIMIYORUZ"

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta ise Yeni Zelanda’nın, Myanmar’da yönetime darbe ile el koyan askeri yönetimi tanımadığını belirtti. Gözaltına alınan demokratik olarak seçilmiş siyasi liderlerin derhal serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

"DURUMU YAKINDAN İZLİYORUZ"

Yeni Zelanda’nın uluslararası toplumdaki ortaklarla birlikte Myanmar’daki durumu yakından izlediğini belirten Mahuta, “G7 ve BM Güvenlik Konseyi’nin, Myanmar’da ordunun iktidarı ele geçirmesini kınayan açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. "dedi.

MYANMAR ASKERİ DARBESİ

Myanmar’da, 49 yıllık askeri yönetiminin ardından geçtiğimiz yıl kasım ayında ikinci kez demokratik genel seçimler yapılmıştı.

Seçimlerin ardından iktidardaki Ulusal Demokrasi Ligi (NLD) zafer ilan etmiş ancak ordu seçimlerde usulsüzlük yapıldığını öne sürmüştü. Myanmar ordusu, geçtiğimiz hafta yönetime el koyarak, bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.