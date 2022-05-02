Yeni Zelanda, turistlere kapılarını yeniden açtı

Pandemi nedeniyle turizm gelirinde kayıp yaşayan Yeni Zelanda, toparlanmak için yeni karar aldı.

Koronavirüs salgınına karşı sıkı tedbirlerin uygulandığı Yeni Zelanda'da kısıtlamalar gevşetildi.

Salgın öncesi yıllık 3 milyon turistin ziyaret ettiği ülkede hükümet, yabancı turistlerin ülkeye girişine yönelik kısıtlamaları kaldırdı.

Turistlere kısıtlamalar kaldırıldı

Yeni Zelanda’da turizm, ülkenin yabancı gelirinin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor. Turizm, 2020 yılının başlarında alınan salgın önlemleri nedeniyle durma noktasına gelmişti.

Hükümetin kısıtlamaları kaldırılması ile turistler bugünden itibaren Yeni Zelanda’ya giriş yapabilecek.

7 hafta içinde 21 uluslararası uçuş

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, turistlere yönelik giriş kısıtlamasının kaldırılacağının bildirildiği tarihten itibaren 7 hafta içinde 21 uluslararası uçuş planlandığını ve 90 binin üzerinde turistin bilet rezervasyonu yaptığını belirtti.

Ardern, Yeni Zelanda turizm sektörünün küresel salgından ciddi şekilde etkilendiğini ve toparlanmak için çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Aşı ve test zorunluluğu devam ediyor

AA'nın haberine göre, turistlere yönelik aşı ve test zorunluluğu ise devam ediyor. Yeni Zelanda, Avustralyalı turistlere ise kapılarını yaklaşık 3 hafta önce açmıştı.