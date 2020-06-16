Yeni Zelanda'da 25 gün sonra 2 korona vakası saptandı

Ülkedeki sağlık yetkilileri, vaka görülen kişilerin karantinaya alındığını bildirdi.

Koronavirüsün yayılmasına karşı aldığı sıkı tedbirlerle vaka sayısını sıfırlayan Yeni Zelanda’da 25 günün ardından 2 kişide virüse rastlandı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ashley Bloomfield, 7 Haziran’da İngiltere’den Yeni Zelanda'ya gelen aynı aileden 30'lu ve 40'lı yaşlarda 2 kadında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

"YENİ VAKA UMDUĞUMUZ BİR ŞEY DEĞİLDİ"

İngiltere-Doha ve Avustralya’nın Brisbane kenti üzerinden aktarmalı olarak ülkeye gelen ve karantina altında tutulan kadınlarla ilgili Avustralya makamlarını bilgilendirdiklerini belirten Bloomfield, "Yeni bir vaka umduğumuz bir şey değildi ama aynı zamanda beklediğimiz ve ona göre de hazırlıklı olduğumuz bir şeydi." ifadesini kullandı.

KARANTİNAYA ALINDILAR

2 hastanın aile bireylerinden biriyle temasta bulunduklarını bildiren Bloomfield, söz konusu kişinin de koronavirüs testine tabi tutularak karantinaya alındığını söyledi.

Virüsün ortaya çıkmasıyla kendi vatandaşları hariç ülkeye tüm girişleri durduran ve aldığı sıkı tedbirlerle virüse karşı zafer elde eden Yeni Zelanda’da geçen hafta (8 Haziran) tüm hastaların iyileştiği açıklanmıştı.

YENİ ZELANDA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Mart ayından itibaren getirilen sıkı yasak ve kısıtlamaların yerine daha çok çalışma ve seyahat serbestisi getiren 1. seviyedeki kuralların yürürlükte olduğu ülkede, yurt dışından dönenlere 14 günlük karantina süresinde 2 kez koronavirüs testi uygulanıyor.

Yeni Zelanda’da koronavirüs tespit edilen 1506 kişiden 1482’si iyileşmiş, 22'si hayatını kaybetmişti.