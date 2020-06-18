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    Yeni Zelanda'da 7.1 büyüklüğünde deprem

    Kermadek Adaları'nda saat 15.49'da, 7.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
    • DHA
    • 18.06.2020 - 16:22
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    Yeni Zelanda'da 7.1 büyüklüğünde deprem

    Yeni Zelanda’nın Kermadek Adaları’nda, Richter ölçeğine göre 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    10 KİLOMETRE DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ

    Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin denizde yerin 10 kilometre altında meydana geldiğini açıkladı.

    Yeni Zelandalı yetkililer, henüz tsunami uyarısı yapmadı.

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