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- Yeni Zelanda'da 7.1 büyüklüğünde deprem
Yeni Zelanda'da 7.1 büyüklüğünde deprem
Kermadek Adaları'nda saat 15.49'da, 7.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
- DHA
- 18.06.2020 - 16:22
Yeni Zelanda’nın Kermadek Adaları’nda, Richter ölçeğine göre 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
10 KİLOMETRE DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin denizde yerin 10 kilometre altında meydana geldiğini açıkladı.
Yeni Zelandalı yetkililer, henüz tsunami uyarısı yapmadı.