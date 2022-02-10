Yeni Zelanda'da aşı ve maske karşıtı eylemler sürüyor

Yeni Zelanda'da aşı ve maske karşıtı eylemler sürüyor

Aşı ve maske zorunluluğunu protesto eden Yeni Zelandalılar, başentteki eylemlerde sokakları doldurdu.

Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı alınan aşı ve maske tedbirlerine karşı çıkanların sayısı her geçen gün artıyor.

Yeni Zelandalılar da aşı ve maskeye karşı eylemlerini artırdı.

Yeni Zelanda'da aşı ve maske zorunluluğunu protesto eden yüzlerce kişi araçlarıyla başkent Wellington'a gitti.

BİNLERCE KİŞİ BAŞKENT SOKAKLARINDA PROTESTODA

Buradaki halk, parlamento yakınlarındaki sokakları doldurdu.

Protestocuların şikayetleri arasında ülkede öğretmenler, doktorlar, hemşireler, polis ve askeri personel dahil çalışanların koronavirüse karşı aşılanması zorunluluğu yer alıyor.