Yeni Zelanda'da cami saldırganına direnen iki kişiye ödül verildi

Başbakan Ardern, verilen ödüllerle ilgili açıklama yaptı. Ardern, iki Müslüman'ın kendi hayatlarını tehlikeye atarak teröriste direndiğini vurguladı.

Yeni Zelanda’da Nur ve Linwood camileri, 2019 yılında terör saldırısının hedefi oldu.

Saldırılarda 51 kişiyi öldürüp, 40 kişiyi yaralayan teröriste kaşı koyarak daha fazla can kaybının önüne geçen iki Müslüman, ülkenin en prestijli cesaret ödülüne değer bulundu.

EN YÜKSEK CESARET ÖDÜLÜ

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Başbakanlığın internet sitesinden yaptığı açıklamada, Nur ve Linwood camilerine yapılan terör saldırısında kendi hayatlarını tehlikeye atarak teröriste direnen iki Müslüman'ın ülkenin en yüksek cesaret ödülüne, teröristi yakalayan polislere ve yaralılara yardım eden 8 kişinin de üstün hizmet nişanına layık görüldüğünü duyurdu.

"EN DERİN SAYGIMIZI SUNUYORUZ"

Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019 yılında yapılan terör saldırısında cesaretleriyle isimleri duyulan 10 kişinin ödülü hak ettiğini belirten Başbakan Ardern, "Bu Yeni Zelandalıların, gösterdiği cesaret özverili ve olağanüstüydü. O günkü eylemlerinden dolayı en derin saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖDÜL VERİLEN İSİMLER

Ardern, ülkesinin üstün cesaret ödülüne layık olanlara verilen, en prestijli ödülü "Yeni Zelanda Haçı"nın, Nur Camisi'nde teröristle boğuşarak en az 7 kişinin kurtulmasını sağlayan ancak teröristin kurşunlarıyla hayatını kaybeden Naeem Rashid'e ve Linwood Camisi'nde teröriste direnerek camiye ikinci kez girmesine engel olan Abdul Aziz'e layık görüldüğünü bildirdi.

"EN BÜYÜK BEDELİ KENDİ HAYATINI KAYBETMEKLE ÖDEDİ"

Rashid'in kendi can güvenliğini hiçe sayarak büyük cesaret örneği sergilediğini belirten Ardern, şöyle devam etti:

"Bunu yaparken başkalarının kaçmasını sağladı ve en büyük bedeli kendi hayatını kaybetmekle ödedi. Rashid'in özellikle eşine ve ailesine, o gün yaptıklarının onun bir insan olarak kim olduğunun bir yansıması olduğunu çok iyi hatırlayacak olan ailesine teşekkür etmek istiyorum."

"SALDIRGANI CAMİDEN KAÇMAYA ZORLADI"

Ardern, ödüle layık görülen Abdul Aziz'in de hayatını hiçe sayarak silahlı adama karşı büyük bir cesaret ve yiğitlik sergilediğine dikkati çekerek, "Aziz'in eylemleri, saldırganı Linwood İslam Merkezi'ne yeniden girmekten caydırdı ve sonunda onu camiden kaçmaya zorladı." değerlendirmesini yaptı.

15 MART'TA DÜZENLENEN KANLI SALDIRI

Ardern, 8 kişinin de Yeni Zelanda Cesaret Nişanı'na değer görüldüğünü bildirdi. Ardern, bu kişilerin teröristi yakalamayı başaran polis memurları Scott Carmody ve Jim Manning, Nur Camisi'nde başkalarını korurken iki kurşun isabet eden Ziyaad Şah, aracını durdurarak yaralılara yardım eden vatandaşlardan Liam Beale, Lance Bradford, Wayne Maley, Mark Miller ve Mike Robinson olduğunu açıkladı.

Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019’da cuma namazı sırasında silahlı terör saldırısında bulunan aşırı sağcı Avustralyalı terörist Brenton Tarrant, camide namaz kılan 1'i Türk 51 kişiyi öldürmüş, 40 kişiyi yaralamıştı.

ŞARTLI TAHLİYE OLMAKSIZIN MÜEBBET HAPİS KARARI

Hakkındaki 51'i cinayet, 40'ı cinayete teşebbüs ve 1'i de terör saldırısı olan suçlamaları kabul eden terörist, 27 Ağustos 2020’de çıktığı Christchurch Yüksek Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında Hakim Cameron Mander tarafından, şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.