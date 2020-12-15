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    Yeni Zelanda’da helikopter düştü: 2 ölü, 3 yaralı

    Nedeni henüz belirlenemeyen kazada, 2 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında çocukların da bulunduğu 3 kişinin yaralandığı duyuruldu.
    • DHA
    • 15.12.2020 - 21:54
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    Yeni Zelanda’da helikopter düştü: 2 ölü, 3 yaralı

     

    Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nda bir helikopterin henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı sahile düştüğü duyuruldu.

    2 ÖLÜ, 3 YARALI

    Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralıların arasında çocukların da bulunduğu ifade edildi.

    Sivil Havacılık Kurumu’nun, kazaya ilişkin inceleme başlattığı aktarıldı.

    Yeni Zelanda’da helikopter düştü: 2 ölü, 3 yaralı #1


    Yeni Zelanda’da helikopter düştü: 2 ölü, 3 yaralı #2

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