- Haberler
- Dünya Haberleri
- Yeni Zelanda’da helikopter düştü: 2 ölü, 3 yaralı
Yeni Zelanda’da helikopter düştü: 2 ölü, 3 yaralı
Nedeni henüz belirlenemeyen kazada, 2 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında çocukların da bulunduğu 3 kişinin yaralandığı duyuruldu.
- DHA
- 15.12.2020 - 21:54
Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nda bir helikopterin henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı sahile düştüğü duyuruldu.
2 ÖLÜ, 3 YARALI
Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralıların arasında çocukların da bulunduğu ifade edildi.
Sivil Havacılık Kurumu’nun, kazaya ilişkin inceleme başlattığı aktarıldı.