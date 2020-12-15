Yeni Zelanda’da helikopter düştü: 2 ölü, 3 yaralı

Nedeni henüz belirlenemeyen kazada, 2 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında çocukların da bulunduğu 3 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nda bir helikopterin henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı sahile düştüğü duyuruldu.

2 ÖLÜ, 3 YARALI

Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralıların arasında çocukların da bulunduğu ifade edildi.

Sivil Havacılık Kurumu’nun, kazaya ilişkin inceleme başlattığı aktarıldı.



